Глава Серпуховского района рассказал о выемках документов в администрации

Около 20 сотрудников ФСБ проводят выемки документов в администрации Серпуховского района, рассказал ее глава Александр Шестун. Следствие интересуют документы о выделении земель

Александр Шестун (Фото: Александр Шестун / YouTube)

Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в администрации Серпуховского района Подмосковья. Об этом РБК рассказал глава района Александр Шестун.

Днем в понедельник, 9 апреля, в администрацию пришли около 20 сотрудников ФСБ в масках, говорит Шестун. Они показали документ о проведении оперативно-разыскной деятельности и изъяли несколько постановлений, выпущенных администрацией несколько лет назад. «Документы касались выделения земли в собственность или аренду, например, для жилищного строительства», — сказал Шестун. РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

На прошлой неделе силовики также приходили в серпуховскую администрацию и изъяли документы. Подмосковный УЭБиПК провел обыски и в местном дворце спорта «Надежда», в котором 14 апреля состоится акция против мусорного полигона «Лесная».

Глава серпуховской администрации рассказывал РБК, что около месяца назад получал угрозы, «что если он пойдет на выборы нового главы района, то будет иметь проблемы с полицией и ФСБ».​

Сегодня Шестун записал видеообращение, в котором приводит аудиозапись разговора, по его утверждению, с главой администрации губернатора Подмосковья Михаилом Кузнецовым. На аудиозаписи собеседник говорит главе района, что «губернатору очевидно», что тот «неоднократно перешел рубеж», и глава Подмосковья работать с ним не может.

«В должностной регламент руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова входят встречи с главами муниципалитетов. Все обвинения являются надуманными», — сообщили РБК в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее Кузнецов в ответ на обвинения Шестуна заявил РБК, что «никому не угрожал».