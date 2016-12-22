Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 700 тыс. руб.

Жители Волоколамска подали иски о возмещении морального вреда на 700 тыс. руб. к ООО «Ядрово», которому принадлежит одноименный мусорный полигон. Об этом РБК сообщил представитель истцов Илья Лапкин.

«Всего истцов семь человек. Каждый из них подал иск о возмещении морального вреда на 100 тыс. руб. Заседание назначено на 7 мая», — пояснил Лапкин.

Жители Волоколамска 21 марта подали иск в суд на владельцев мусорного полигона «Ядрово». Истцы потребовали закрыть свалку, так как ее работа нарушает их конституционные права.

Ситуация с подмосковными свалками обострилась в начале марта, когда на полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа, из-за этого пострадали несколько десятков школьников. Жители Волоколамска вышли на стихийные митинги и потребовали закрыть свалку, позднее акции прошли в других районах Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть «Ядрово», а также привлечь более 20 млрд руб. на рекультивацию подмосковных свалок.