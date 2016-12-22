Сестра Юлии Скрипаль усомнилась в правдивости видео ее выхода из больницы

На видео, опубликованном британским таблоидом The Sun, где дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия якобы покидает больницу в Солсбери, запечатлен другой человек. Об этом заявила РБК ее двоюродная сестра Виктория.



Девушка на видео ниже ростом, у нее другая прическа и одежда, отметила Виктория Скрипаль. «Это не она. Во-первых, у Юли рост 178 см, а на видео низкая и сгорбленная девушка. Во-вторых, у нее удлиненное каре, но не до плеч, и у нее было сделано мелирование, она сейчас более светлая. По походке тоже не похожа», — указала Виктория Скрипаль.



Она отметила, что перед этим посмотрела видеозапись с Юлией Скрипаль в аэропорту 3 марта. «Юля выезжала в темно-синей куртке с мехом, в джинсах и в сапогах до колен. Но, естественно, переодеть ее могли», — предположила Виктория Скрипаль.

Видео: The Sun

Ранее она рассказала РБК, что ей не предоставляют никакой информации о состоянии здоровья и местонахождении Юлии и отказали в выдаче британской визы, которую она хотела получить, чтобы навестить сестру.



Накануне телеканал Sky сообщил о выписке из больницы Юлии Скрипаль, которая в конце марта пришла в себя после отравления. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля. Источники телеканала также рассказали об отправке Юлии в военный госпиталь для дальнейшего наблюдения за ее здоровьем. Позже появилось видео, где Скрипаль якобы покидает больницу с собакой на поводке и в сопровождении двух человек в черном.

