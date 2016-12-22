Самолет НАТО провел разведку у границ Сирии

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS провел многочасовую разведку возле сирийских границ. Об этом сообщает сервис отслеживания перемещения военных и гражданских авиабортов CivMilAir в Twitter.

Самолет НАТО с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO09 провел разведку у северных границ Сирии, находясь в воздушном пространстве Турции.

Также к берегам Сирии направился противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Он движется по направлению к российской авиабазе Хмеймим и базе материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Из порта Норфолк в штате Вирджиния 11 апреля в район Ближнего Востока отправилась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman.

Президент США Дональд Трамп предложил России приготовиться к запуску американских «умных» ракет по Сирии. США на протяжении трех дней прорабатывают ответные меры на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума.

Дамаск назвал слова Трампа «угрозой международному миру и безопасности». «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.