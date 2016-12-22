Небензя назвал «химатаку» в Думе «нужной как воздух» провокацией боевикам

Якобы совершенная в сирийском городе Дума химическая атака была провокацией, необходимой для боевиков, которую поддержали Соединенные Штаты с союзниками. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

«Эта провокация была как воздух нужна боевикам, которые получили такую своевременную поддержку от США и других западных стран», — сказал он.

При этом Небензя выразил надежду на то, что Вашингтон одумается и не пойдет на незаконную военную авантюру в Сирии.

«Если вы приняли решение осуществить незаконную военную авантюру, надеемся, что вы все-таки одумаетесь. Отвечайте за нее сами», — приводит слова российского постпреда «Интерфакс».​

В рамках этого заседания Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, который предусматривал создание нового механизма расследования химических атак в Сирии. Небензя пояснил, что «даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев».

Вслед за этим Совбез ООН отклонил российский проект о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии. Из постоянных членов Совета за российский вариант резолюции проголосовал только Китай.

О «химической атаке» в сирийской Думе сообщило Сирийско-американское медицинское общество (SAMS). По его данным, инцидент произошел в ночь на 8 апреля, в результате которого погибли не менее 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Западные страны обвинили в произошедшем сирийские власти. Официальный Дамаск эти обвинения отверг. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.