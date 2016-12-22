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Госдеп не смог назвать использованное при «химатаке» в Сирии вещество
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Госдеп не смог назвать использованное при «химатаке» в Сирии вещество
Война в Сирии, 10 апр, 23:36
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Госдеп не смог назвать использованное при «химатаке» в Сирии вещество

Вашингтон пока точно не уверен в том, какое именно химическое вещество было применено 7 апреля в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

«Мы знаем, что было применено какое-то вещество, химическое вещество. На данный момент мы точно не уверены, что именно было использовано», — сказала она.

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По ее словам, у США есть возможность, чтобы самостоятельно разобраться в произошедшем и поделиться позднее более достоверной информацией с союзниками. Нойерт добавила, что и союзники делятся со Штатами необходимой информацией.

Кроме того, представитель Госдепа подчеркнула, что США приветствует отправку экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пригород Дамаска для проведения расследования.

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По данным Сирийско-американского медицинского общества (SAMS), в ночь на 8 апреля правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли удар с применением химоружия по повстанцам в городе Дума. Погибли по меньшей мере 49 человек, еще несколько десятков пострадали. Несколько европейских стран и США осудили применение химоружия в Думе. В свою очередь правительство Сирии отрицает причастность к произошедшему.

Министерство обороны России также заявило, что не имеет отношения к удару по сирийской Думе. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские военнослужащие не обнаружили следов применения хлора в Восточной Гуте.

Теги: Сирия , химическая атака , Восточная Гута , Госдеп США , Хизер Нойерт , Дума
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