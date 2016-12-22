Песков рассказал детали встречи Путина и Медведева

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым не только итоги работы правительства за прошедший период, но и актуальные аспекты состояния российской экономики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Речь шла о годовой ретроспективе. Текущие моменты также обсуждались», — сказал Песков.

Ранее Медведев на встрече с Путиным назвал позитивной ситуацию с российской экономикой, сложившейся по итогам 2017 года. По словам премьер-министра, российская экономика «абсолютно стабильная», макроэкономические показатели также находятся на должном уровне. Он подчеркнул, что в прошедшем году начался рост ВВП, а инфляция находится на «абсолютно низком уровне». Объем госдолга и внутренних заимствований также находится на низком уровне, добавил Медведев.

Минфин США 6 апреля расширил антироссийские санкции. На этом фоне произошел обвал российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи 9 апреля по итогам торгов снизился на 8,34%, индекс РТС упал на 11,44%. Капитализация фондового рынка за день снизилась на 820 млрд руб. По данным Bloomberg, 26 из 27 богатейших россиян, включенных в индекс миллиардеров, составленным агентством, потеряли в общей сложности $16 млрд из-за новых американских санкций.