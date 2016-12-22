Мосбиржа обсудила последствия американских санкций с En+ и «Русалом»

Московская биржа провела переговоры с компаниями En+ и «Русал» (подконтрольны Олегу Дерипаске) относительно санкций США, по которым ​американские инвесторы должны выйти из бумаг этих компаний. Об этом заявил глава Мосбиржи Александр Афанасьев, сообщает ТАСС.

«Пока каких-то точных запросов от этих эмитентов не поступало. Мы проводим консультации с ними, также с участниками рынка и депозитариями. В первую очередь вопрос — как обеспечить интересы инвесторов», — заявил Афанасьев.

По его словам, трудно вспомнить случай, когда подобные ограничения накладывались на публичную компанию «с достаточно широким кругом зарубежного листинга и широким кругом инвесторов».

Министерство финансов США 6 апреля опубликовало санкционный список, в который вошли семь крупных российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, их активы были заморожены. «Сегодняшнее решение нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России», — указывали в американском Минфине. После расширения антироссийских санкций произошло обвальное падение котировок акций российских компаний. Агентство Bloomberg считает, что компании на фоне падения фондового рынка потеряли $16 млрд.

Международная клиринговая система Clearstream, подконтрольная бирже Deutsche Börse, отказалась торговать бумагами попавших под санкции российских компаний.