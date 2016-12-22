Глава МИД Британии назвал «замечательной» выписку Юлии Скрипаль

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал «замечательной» новость о выписке пострадавшей от отравления россиянки Юлии Скрипаль из больницы. Об этом он написал в Twitter.

«Замечательно, что Юлия Скрипаль выписалась из больницы, желаю ей полного и скорейшего выздоровления», — написал он. Джонсон также поблагодарил медиков и пожелал отцу Юлии, экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю быстрее поправиться.

О выписке Юлии Скрипаль заявила Кристин Бланшар, главный врач больницы. По данным Би-би-си, Юлию отправили в «безопасное место».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы 4 марта. Полиция установила, что они были отравлены. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что против них было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок», и обвинила в случившемся Россию. Москва все обвинения отрицает.

Юлия Скрипаль пришла в сознание в конце марта. Ее отец вышел из критического состояния 6 апреля.