Путин в обозримой перспективе не встретится с бизнесменами под санкциями

Президент России Владимир Путин «в обозримой перспективе» не планирует встреч с бизнесменами, попавшими в новый санкционный список США. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.
«Я говорил о том, что пока в обозримой перспективе таких встреч нет на повестке дня у президента. Но это не значит, что при необходимости они не могут быть проведены», — сказал Песков.
Министерство финансов США внесло 6 апреля в санкционный список 24 гражданина России и 14 российских компаний. В результате 9 апреля индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день рухнула на 820 млрд руб.
В список вошли крупные российские бизнесмены: экс-президент En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов.
Как сообщал Bloomberg, самой большой суммы в результате санкций — $2,25 млрд — лишился Владимир Потанин. Следом за ним по подсчетам агентства идет президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, чьи потери составили $1,37 млрд. На третьем месте — Виктор Вексельберг ($1,28 млрд).
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции бизнесменам. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, в качестве мер поддержки компаний правительство рассматривает возможность создания в стране двух территорий со «специальным режимом и признаками офшора».