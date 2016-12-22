Путин в обозримой перспективе не встретится с бизнесменами под санкциями

В Госдуме назвали призыв Белого дома к фанатам перед ЧМ-2018 вбросом

После внесения залога капитана судна «Норд» отправили в СИЗО

Официальный курс евро за день взлетел почти на 5 руб.

В «Сухом» подтвердили способность SSJ-100 летать в арктических широтах

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WSJ узнал о размещении Китаем военного оборудования на спорных островах

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Косачев заявил о подготовке США ударов «по международной безопасности»

Кудрин увидел в высокой цене на нефть защиту от новых скачков курса рубля

Курс евро на 11 апреля

EUR ЦБ: 76,85 (+4,97)

Курс доллара на 11 апреля

USD ЦБ: 62,37 (+3,8)

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В киевской квартире арестованной Савченко начался обыск

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Песков раскритиковал позицию США по химатаке в Сирии

Кремль связал обвал на фондовой бирже с эмоциональной реакцией

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Биржа CoinEgg добавит монету Ontology: ее курс уже вырос до $3,8

ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за обвала рынка

СМИ узнали детали контракта «Пари Сен-Жермен» с новым главным тренером

В Таиланде в ДТП с автобусом погибли шесть человек

Минздрав Подмосковья сохранит «отделение для бедных» в МОНИКИ