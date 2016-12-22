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Потанин выразил уверенность в коррекции акций «Норникеля» после падения
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Потанин выразил уверенность в коррекции акций «Норникеля» после падения
Новые санкции США, 10:20
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Потанин выразил уверенность в коррекции акций «Норникеля» после падения

Акции «Норникеля», потерявшие 9 апреля 14,6% на фоне обвала российского фондового рынка из-за новых санкций США, в перспективе скорректируются. Об этом заявил глава и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Компания «Норильский никель», несмотря на то, что непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, тоже сталкивается с этим встречным ветром — как минимум, упали довольно значительно акции компании», — сказал Потанин.

Глава «Норникеля» выразил уверенность при этом, что в долгосрочной перспективе акции скорректируются.

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​​Под санкции Вашингтона подпал акционер «Норникеля» — «Русал», а также его основной бенефициар и кандидат в совет директоров «Норникеля» Олег Дерипаска.

Ранее Bloomberg подсчитал, что самой большой суммы в результате санкций — $2,25 млрд — лишился Владимир Потанин. Финансовые потери Олега Дерипаски за 9 апреля Bloomberg оценил в $905 млн, а совокупные потери с пятницы — в $2 млрд.

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После введения санкций глава швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal. Кроме того, компания отменила сделку по обмену своей доли в UС Rusal на долю в En+.

Министерство финансов США внесло 6 апреля в санкционный черный список 24 гражданина России и 14 российских компаний. На фоне этого 9 апреля индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

Теги: «Норникель» , Санкции
Главное
Глава Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров UС Rusal Бизнес
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