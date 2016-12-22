Израиль вслед за США обвинил Асада в предполагаемой химатаке в Сирии

Израиль обвинил в предполагаемой химатаке на сирийский город Дума официальный Дамаск. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Израиля.

«Израиль решительно осуждает применение химического оружия, совершенное в Сирии 7 апреля, через год после массового убийства режимом [Башара Асада] в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года», — сказано в заявлении.

В израильском внешнеполитическом ведомстве заявили, что режим Асада продолжает совершать «преступления против человечности» с использованием запрещенных видов оружия.

Ранее режим Башара Асада в химической атаке в Сирии обвинили США. «Множество погибших, в том числе женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии <...> Президент [Владимир] Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного [Башара] Асада. Придется заплатить большую цену», — написал на своей странице в Twitter американский президент Дональд Трамп.

Позднее позицию Вашингтона поддержали Великобритания и Франция.

Россия сообщения о химической атаке называет «фейками», а МИД Сирии отверг причастность режима к инциденту.

О том, что в Сирии возможно произошла химическая атака, стало известно 8 апреля. Как сообщали активисты и Сирийско-американское медицинское общество, она была совершена в Восточной Гуте в городе Дума. Как сообщала Би-би-си, в результате атаки погибли по меньшей мере 70 человек.