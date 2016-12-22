Акции компаний Дерипаски упали на открытии торгов Мосбиржи

Акции компании UC Rusal Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи снизились на 22% после сообщения о возможном техническом дефолте по некоторым видам долговых обязательств в связи с введением против компании санкций со стороны США.​ Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:42 мск акции Rusal снизились на 22,29%, до 22 руб. за бумагу. Также торговая площадка в 10:22 мск перевела торги обыкновенными акциями UC Rusal в режим дискретного аукциона. С 10:52 мск Мосбиржа вернула торги во всех режимах торгов секции фондового рынка к установленному регламенту.

При этом глобальные депозитарные расписки группы компаний EN+ Group Олега Дерипаски на открытии торгов Московской биржи снизились на 20%. Максимальное снижение GDR компании составляло 22,9%, до 450 руб. за бумагу.

В пятницу, 6 апреля, Минфин США ввел новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. В их числе оказались три компании Олега Дерипаски: «Базовый элемент» (Basic Element Limited), En+ Group и Rusal. Сам миллиардер оказался под персональными санкциями. ​После этого Дерипаска заявил РБК, что считает «основания для включения в санкционный список США необоснованными, смешными и абсурдными». Вслед за включением Олега Дерипаски в санкционный список акции его компаний продемонстрировали резкое снижение. Компании Rusal и En+ по итогам торгов 6 апреля потеряли $2,85 млрд капитализации.

Утром 9 апреля Rusal разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение, согласно которому компания может объявить технический дефолт из-за введенных против нее санкций со стороны США.