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Пекин запретил экспорт в КНДР материалов для оружия массового поражения
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Пекин запретил экспорт в КНДР материалов для оружия массового поражения
Экономика, 04:35
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Пекин запретил экспорт в КНДР материалов для оружия массового поражения

Китай в рамках требований резолюции СБ ООН запретил экспорт в КНДР материалов, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Reuters.

«Всего в список вошли 32 материала, технологии с потенциальным использованием при изготовлении оружия массового поражения, включая ускорители частиц и центрифуги», — сказано в сообщении.

Запрет вступает в силу в день публикации заявления.

Новые международные ограничения в отношении Пхеньяна Совбез ООН одобрил 22 декабря. Принятая СБ резолюция была разработана США и являлась «ответом» на очередное ракетное испытание КНДР. Документ, в частности, ограничивает около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.

В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп «уличил» Китай в поддержке поставок нефти в Северную Корею в обход введенных санкций. Накануне, 28 декабря, южнокорейская газета The Chosunilbo опубликовала материал, в котором утверждается, что Вашингтон с октября выявил не менее 30 случаев перекачки нефти в открытом море с китайских танкеров на танкеры КНДР. Пекин все обвинения опровергал.

Теги: КНДР , Китай , Экспорт , Санкции
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