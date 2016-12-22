Пекин запретил экспорт в КНДР материалов для оружия массового поражения

Китай в рамках требований резолюции СБ ООН запретил экспорт в КНДР материалов, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР, передает Reuters.

«Всего в список вошли 32 материала, технологии с потенциальным использованием при изготовлении оружия массового поражения, включая ускорители частиц и центрифуги», — сказано в сообщении.

Запрет вступает в силу в день публикации заявления.

Новые международные ограничения в отношении Пхеньяна Совбез ООН одобрил 22 декабря. Принятая СБ резолюция была разработана США и являлась «ответом» на очередное ракетное испытание КНДР. Документ, в частности, ограничивает около 90% экспорта продуктов нефтепереработки в Северную Корею.

В конце декабря 2017 года американский президент Дональд Трамп «уличил» Китай в поддержке поставок нефти в Северную Корею в обход введенных санкций. Накануне, 28 декабря, южнокорейская газета The Chosunilbo опубликовала материал, в котором утверждается, что Вашингтон с октября выявил не менее 30 случаев перекачки нефти в открытом море с китайских танкеров на танкеры КНДР. Пекин все обвинения опровергал.