МИД анонсировал встречу Лаврова с его коллегой из КНДР 10 апреля

Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо проведут переговоры в Москве 10 апреля. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В ходе встречи стороны обсудят проблемы двустороннего сотрудничества, в том числе развитие политического диалога и торгово-экономической кооперации. Лавров и Ли Ён Хо обменяются мнениями по международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, ход реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана и перспективы формирования новой архитектуры безопасности в Азиатско-тихоокеанском регионе.

В сообщении отмечается, что особое место в повестке дня предстоящей встречи будет отведено ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе «в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе». В МИД отметили, что нерешенность ядерной и иных проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество.

В ведомстве подчеркнули, что Москва привержена «неукоснительному соблюдению требований соответствующих резолюции Совета Безопасности ООН». Отмечается, что Россия поддерживает шаги властей КНДР, которые направлены на сближение с Южной Кореей, налаживание прямого диалога с США, что «идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем «дорожной карты». «Конечным итогом коллективных усилий на этом направлении должно стать комплексное урегулирование ситуации в субрегионе и создание в Северо-Восточной Азии прочного механизма мира и безопасности», — говорится в сообщении.