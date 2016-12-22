Ким Чен Ын обсудил с главой МОК участие КНДР в следующих Олимпиадах

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с ​президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, на которой стороны обсудили дальнейшее участие КНДР в Олимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.

«Лидер Северной Кореи заявил о намерении участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году и зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году», — сказано в сообщении.

Бах в разговоре с агентством назвал встречу «теплой и плодотворной» и рассказал, что Ын выразил ему свою признательность за помощь МОК Северной Корее в том, что она смогла выступить на Играх-2018 в Пхенчхане.

Кроме того, лидер Северной Кореи призвал МОК к дальнейшему сотрудничеству и развитию спорта в этой стране, а также пригласил Баха регулярно посещать КНДР «в качестве друга».

Северная Корея принимала участие в прошедших в феврале и марте Олимпиаде и Параолимпийских играх 2018 года. Делегация северокорейских спортсменов из 22 человек проходила на церемонии открытия под одним флагом с Южной Кореей.