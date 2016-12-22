Минобороны отчиталось о 33,3 тыс. покинувших сирийскую Думу человек

Город Думу в Сирии с 5 марта покинули более 33,3 тыс. человек. Среди них 29,2 тыс. мирных жителей, 738 боевиков и около 3,4 тыс. членов их семей. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «Интерфакс».

Ранее государственное агентство САНА сообщило, что авиация Сирии возобновила налеты на Думу. Это последний оплот оппозиции в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Атаки возобновились после обстрела группировкой «Джейш аль-Ислам»: из-за разногласий с другими формированиями группа обстреляла мирное население, которое выходило из Думы по гуманитарному коридору, а также кварталы Дахият Аль-Асад и Мухайям Аль-Вафидин. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается.

По данным Центра по примирению на 1 апреля, из четырех населенных пунктов Восточной Гуты были выведены 41,1 тыс. боевиков и их семей. Накануне этого российское Минобороны отчиталось о выводе более 150 тыс. мирных жителей из Восточной Гуты после ввода гумпауз в регионе.

Совбез ООН 24 марта принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии.Это произошло после того, как сирийская армия и ее союзники начали операцииюпротив исламистских формирований и оппозиции в Восточной Гуте.