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Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии
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Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии
Политика, 24 фев, 22:26
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Совбез ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии
Совет Безопасности ООН поддержал резолюцию об установлении на всей территории Сирии 30-дневного перемирия для проведения гуманитарных операций. Ранее резолюцию блокировала Россия
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Все 15 государств, входящих в Совет Безопасности ООН, проголосовали за принятие резолюции, требующей от участников конфликта в Сирии прекращения огня сроком как минимум на 30 дней, передает Reuters.

Цель перемирия — сделать возможными доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских, нуждающихся в медпомощи. В перемирии не участвуют террористические группировки «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра» (все запрещены в России).

Резолюция принята на фоне эскалации в Восточной Гуте — пригороде Дамаска. Этот район контролируется оппозицией, последнюю неделю сирийская правительственная армия ведет интенсивный обстрел района, используя артиллерию и авиацию, отмечает агентство. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), с 18 февраля в районе Восточной Гуты погибли более 500 человек. ​ По данным ООН, всего там проживают 400 тыс. человек.

В четверг, 22 февраля, Россия заблокировала принятие резолюции в Совете Безопасности ООН. Постпред России при организации Василий Небензя тогда отмечал, что в резолюции не прописаны гарантии соблюдения этого перемирия. «Мол, главное — принять, а детали можно додумать потом. Сложная материя сирийского конфликта такую логику отторгает», — говорил дипломат. Он также обвинил мировые СМИ в «массовом психозе» и «тиражировании слухов» о ситуации в Сирии.

После того как Россия раскритиковала инициативу, канлцер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон направили президенту Владимиру Путину письмо с просьбой поддерж​ать резолюцию о перемирии в Сирии.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Совбез ООН , Сирия
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