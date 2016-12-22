Минобороны сообщило о более 150 тыс. покинувших Восточную Гуту жителей

Более 150 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту, пригород столицы Сирии Дамаска, после ввода гуманитарных пауз в регионе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

В настоящий момент по гуманитарным коридорам продолжают выходить мирные жители, например, из города Дума. Выходу содействует российский Центр по примирению сторон в Сирии. ЗА прошедшие сутки из Восточной Гуты вышли 607 мирных граждан. В Минобороны отметили, что центр по примирению продолжает работу по возвращению жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна и Хараста-эль-Басаль в Восточной Гуте.

По данным Минобороны, более 6 тыс. боевиков группировки «Фейлах ар-Рахман» и членов их семей были вывезены по гуманитарному коридору 30 марта из города Арбил в провинцию Идлиб. Всего из Арбила с начала ввода гуманитарных пауз были вывезены более 38 тыс. боевиков с семьями. Центр по примирению сторон в Сирии также решил продлить гуманитарные паузы в Восточной Гуте для вывода оставшихся боевиков из региона. Накануне Минобороны также сообщало о продлении гуманитарных пауз. За 29 марта по гуманитарному коридору прошли более 7 тыс. боевиков и членов их семей.

Видео: Минобороны России

Совет Безопасности ООН 24 марта принял резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Решение было принято после того, как армия Сирии и ее союзники начали операцию против исламистских формирований и оппозиционных сил в Восточной Гуте.