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Кремль отреагировал на выдвижение Тулеева в спикеры парламента Кузбасса
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Кремль отреагировал на выдвижение Тулеева в спикеры парламента Кузбасса
Политика, 18:50
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Кремль отреагировал на выдвижение Тулеева в спикеры парламента Кузбасса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с выдвижением бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева на пост спикера областного парламента. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».

«Это прерогатива регионального парламента», — пояснил Песков.

В свою очередь, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не поддержал идею выдвижения Тулеева на эту должность, сообщает «Интерфакс». «Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», — сказал он.

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Накануне, 5 апреля, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что семь депутатов нижней палаты парламента от Кемеровской области обратились к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность спикера областного совета народных депутатов, пишет агентство.

«Уверены, что его [Тулеева] многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону», — приводит агентство текст обращения.

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Во вторник, 3 апреля, в избиркоме Кемеровской области заявили, что Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат областного совета народных депутатов. Источник в ближайшем окружении бывшего губернатора региона позже сообщил РБК, что хоят мандат Тулеев получил, «спикером становиться не планирует».

Тулеев объявил о своей отставке 1 апреля — спустя неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну, нельзя, морально нельзя», — заявил он в видеообращении к жителям Кузбасса. Тулеева на его посту сменил вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Теги: Кремль , Аман Тулеев , выдвижение
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