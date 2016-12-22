Следователь по делу Кирилла Серебренникова получил повышение

Следователь, который вел дело режиссера Кирилла Серебренникова, полковник юстиции Александр Лавров назначен старшим следователем по особо важным делам при главе СК России. Указ о назначении размещен на официальном портале правовой информации.

Художественного руководителя московского театра «Гоголь-центр», режиссера Кирилла Серебренникова подозревают в организации хищения средств, выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия». Первоначально речь шла про 68 млн руб., однако в январе СК увеличил оценку ущерба до 133 млн руб.

С августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом. По решению суда домашний арест Серебренникова был продлен до 19 апреля.

В поддержку режиссера выступали многие деятели искусства.