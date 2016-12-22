Мосгорсуд признал законным продление ареста Серебренникову

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, которого подозревают в организации хищения бюджетных средств, передает ТАСС.

Кроме того, суд оставил в силе постановление Басманного суда о продлении домашнего ареста экс-генеральному директору «Седьмой студии» Юрию Итину, а также бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Во время заседания защита Серебренникова предложила внести залог 68 млн руб. «Три года и три месяца существовал проект «Платформа», и было выполнено 340 мероприятий, и поэтому у моего подзащитного нет смысла скрываться. Это неопровержимый факт, который и доказывает куда были потрачены деньги», — заявил адвокат Дмитрий Харитонов.

В свою очередь защита Малобродского приобщила письмо сенатора от Тверской области Владимира Лукина, в котором он просил отпустить бывшего гендиректора «Гоголь-центра» из-под стражи. Малобродский вместе со своими адвокатами также настаивал на смягчении меры пресечения. Его адвокат Ксения Карпинская предложила внести залог в размере 10 млн руб.

16 января Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и на три месяца, до 19 апреля, продлил домашний арест Серебренникову, Итину и Алексею Малобродскому.

За день до январского заседания Следственный комитет увеличил сумму ущерба в окончательной редакции обвинения до 133 млн руб. По версии следствия, руководители «Седьмой студии» выводили деньги, полученные от Министерства культуры для реализации проекта «Платформа», на счета фирм-однодневок и обналичивали.