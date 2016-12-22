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Судовладелец заявил об отправке экипажа «Норда» на суд в Мариуполь
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Судовладелец заявил об отправке экипажа «Норда» на суд в Мариуполь
Общество, 11:22
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Судовладелец заявил об отправке экипажа «Норда» на суд в Мариуполь

Команду российского судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками, отправляют в Мариуполь для участия в судебном заседании. Об этом сообщила РБК представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

«Сегодня суд по избранию меры пресечения до основных слушаний в Херсоне по Горбенко (капитана «Норда» Владимира Горбенко. — РБК). Самочувствие стабильное. Естественно, на суде будут только он и адвокаты. Родственники переживают. Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая кэпа», — рассказала она.

Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. В конце марта оно было арестовано и отбуксировано в украинский порта Бердянск. На бору судна находились 10 членов экипажа. Все они граждане России. Украинские правоохранители забрали у них паспорта и запретили покидать «Норд».

Против капитана судна Владимира Горбенко было возбуждено уголовное дело о нарушении порядка въезда и выезда на территорию Крыма, который Киев считает оккупированной территорией. В ответ крымское управление ФСБ возбудило дело в отношении украинских пограничников по ст. 11 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).​

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия должна жестко ответить на арест судна. Он назвал случившиеся с «Нордом» «захватом» и заявил, что такие действия украинских властей «подтверждают террористическую сущность киевского режима». «Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях», — сказал глава республики. Аксенов отметил, что так поступают те, у кого «психология трусов и предателей».

Теги: Судно , Мариуполь , российское судно
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