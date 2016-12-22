Судовладелец заявил об отправке экипажа «Норда» на суд в Мариуполь

Команду российского судна «Норд», арестованного украинскими пограничниками, отправляют в Мариуполь для участия в судебном заседании. Об этом сообщила РБК представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.
«Сегодня суд по избранию меры пресечения до основных слушаний в Херсоне по Горбенко (капитана «Норда» Владимира Горбенко. — РБК). Самочувствие стабильное. Естественно, на суде будут только он и адвокаты. Родственники переживают. Команду вывозят в Мариуполь на суд по административному рассмотрению. Надеемся, что по итогу все будут отпущены, включая кэпа», — рассказала она.
Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали 25 марта в Азовском море. В конце марта оно было арестовано и отбуксировано в украинский порта Бердянск. На бору судна находились 10 членов экипажа. Все они граждане России. Украинские правоохранители забрали у них паспорта и запретили покидать «Норд».
Против капитана судна Владимира Горбенко было возбуждено уголовное дело о нарушении порядка въезда и выезда на территорию Крыма, который Киев считает оккупированной территорией. В ответ крымское управление ФСБ возбудило дело в отношении украинских пограничников по ст. 11 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что Россия должна жестко ответить на арест судна. Он назвал случившиеся с «Нордом» «захватом» и заявил, что такие действия украинских властей «подтверждают террористическую сущность киевского режима». «Они вымещают свою злость на мирных и безоружных людях», — сказал глава республики. Аксенов отметил, что так поступают те, у кого «психология трусов и предателей».