Постпред США при ООН вновь отказалась считать Россию другом

Россия никогда не будет другом США, но Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой, если это будет выгодно Штатам. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, выступая перед студентами университета Дьюка в штате Северная Каролина.

«У нас в стране велись политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, так как Россия никогда не будет нашим другом. Но это не значит, что мы не хотим с ней работать. Мы делаем это, когда нам нужно, и наносим удар, когда нам нужно. Именно так и должно быть», — сказала Хейли.

В начале февраля Хейли на встрече членов Республиканской партии в Западной Вирджинии также заявляла, что Москва не является другом США, пока российские власти придерживаются нынешнего курса. «Может быть, существуют некоторые вещи, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем», — говорила постпред США при ООН. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с РБК заявил, что в словах Хейли «нет ничего нового»: во всех американских доктринальных документах Россия указывается «либо как соперник, либо как угроза».

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс 5 апреля заявила, что США продолжат оказывать давление на Россию. По ее словам, Вашингтон просил Москву стать «хорошим игроком» на международной арене, однако другим странам все равно следует «стать жестче» по отношению к России.

Президент США Дональд Трамп 3 апреля выразил уверенность, что «налаживание отношений с Россией — это хорошо, а не плохо». При этом Трамп отметил, что никто из предыдущих президентов США не вел себя так жестко по отношению к России, как он. Американский лидер подчеркнул, что выступает за сильную энергетическую сферу, что не является хорошей новостью для России.