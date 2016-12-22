WSJ узнала о введении США санкций против российских олигархов в пятницу

Новые санкции США против, как пишут американские СМИ, российских олигархов, могут быть объявлены уже в пятницу. Они планировались заранее и связаны с опубликованным в январе «кремлевским докладом»

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Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о новых санкциях против российских бизнесменов в пятницу, 6 апреля, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Санкции против олигархов были запланированы до отравления в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, однако новые меры, вероятно, приведут к ухудшению рост напряженности в дипломатических отношениях между Москвой и западными странами, отмечает WSJ.

Агентство Bloomberg сообщило о том, что под санкции могут под попасть от шести до десяти российских бизнесменов. Фамилии тех, кто попадет под санкции содержатся в закрытой части «кремлевского доклада». В открытой части этого документа были названы представители элиты российского бизнеса и власти.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщало о том, что санкции затронут российских олигархов, среди которых есть люди из близкого окружения президента Владимира Путина. Fox News сообщало, что санкции могут быть введены до конца недели.

Санкции будут вводиться в соответствии с законом О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с фразой «российские олигархи», назвав ее «неуместной». Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — сказал он.