Трамп назвал свою позицию по России самой жесткой среди предшественников

По мнению Дональда Трампа, его позиция в отношении России — самая жесткая среди президентов за всю историю США. Он заверил, однако, что налаживание отношений с Москвой — это хорошо, и призвал к этому страны Балтии

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, заявил, что «налаживание отношений с Россией — это хорошо, а не плохо». Трансляцию беседы с журналистами вел телеканал CNBS.

«В идеале мы хотим наладить отношения с Россией. Может, мы будем делать это, может, не будем», — сказал он (цитата по The Hill). Президент добавил, что почти все в международном сообществе считают, что с Москвой нужно ладить. «Почти все согласны с этим, кроме очень глупых людей», — заключил он.

На вопрос, кем в большей степени для него является российский лидер Владимир Путин — другом или врагом, Трамп ответил: «Я дам вам знать». Он добавил, что, по его мнению, никто из его предшественников не вел себя так жестко по отношению к России, как он.​

Как отмечает агентство Associated Press, «российский вопрос» на встрече с Трампом лидеры прибалтийских стран подняли, поскольку американский президент во время телефонных переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 2 апреля, пригласил российского президента приехать с визитом в Вашингтон.