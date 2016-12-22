Белый дом заявил о намерении продолжить оказывать давление на Россию

США продолжат оказывать давление на Россию и занимать по отношению к ней жесткую позицию, к чему призывают другие страны, заявили в Белом доме. Накануне президент Дональд Трамп говорил о необходимости наладить отношения с Москвой

Сара Сандерс (Фото: Alex Brandon / AP)

Международное сообщество должно прилагать больше усилий для того, чтобы изменить поведение России путем усиления давления на нее. Об этом в ходе пресс-конференции заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ее попросили прокомментировать слова уходящего со своего поста помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, который заявил, что у западных стран не получилось заставить Россию «в достаточной мере платить по счетам». Сандерс пояснила, что советник подразумевал то, что США «занимают очень жесткую позицию по отношению к России», повторив тем самым мысль Дональда Трампа, которую он высказал 3 апреля на встрече с лидерами прибалтийских стран, о том, что никто из его предшественников на посту президента США не выражал настолько жесткую позицию по отношению к России.

«Он (Макмастер. — РБК) также сказал, что другие страны могли бы и должны прилагать больше усилий в этом деле. Это не отличается и не контрастирует с тем, о чем мы говорили ранее», — сказала пресс-секретарь Белого дома. Вместе с тем она снова напомнила слова президента, который заявил, что было бы хорошо для всего мира, если у всех наладятся отношения с Россией.

«Посмотрим, что произойдет, это во многом будет зависеть от поведения России», — считает Сандерс.​

Она добавила, что в настоящее время Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию. «Мы просили их изменить свое поведение и стать хорошим игроком в [международном] процессе, но другие страны должны стать жестче [по отношению к Москве]», — подчеркнула Сандерс.

Во вторник, 3 апреля, на пресс-конференции, которая прошла после встречи в Белом доме Трампа с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, американский президент заявил, что «налаживание отношений с Россией — это хорошо, а не плохо». Он заверил, что идеальным планом США является как раз налаживание диалога с Москвой. При этом он отметил, что Вашингтон может как пойти на это, так и не пойти, оставшись придерживаться жестких отношений.