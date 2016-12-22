Украинские пограничники увезли капитана арестованного траулера «Норд»

Судовладелец сообщил, что украинские пограничники увезли капитана с арестованного судна, не оповестив об этом адвокатов. На данный момент связи с Владимиром Горбенко нет

Владимир Горбенко (Фото: ntv.ru)

Пограничная служба Украины задержала капитана российского рыболовецкого траулера «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь владельца судна, керченского рыбколхоза имени 1 Мая, Анна Шевелева.

«Пограничники увезли капитана с судна три часа назад. Адвокатов об этом не известили. Где он сейчас, мы не знаем. Связи с ним нет», — рассказала пресс-секретарь.

По словам Шевелевой, капитану траулера инкриминируют незаконный въезд на Украину, на 09:00 был назначен суд. Однако, по ее информации, заседание пока не состоялось.

В пресс-центре Бердянского морского торгового порта сказали РБК, что не дают «комментарии СМИ оккупантов».

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано в Азовском море 25 марта. Украинские пограничники посчитали, что траулер, приписанный к Крыму, который Киев считает временно оккупированной территорией, нарушил правила пересечения госграницы в связи с заходом в крымские порты. 30 марта судно арестовали, оно находится в украинском порту Бердянск.

На этой неделе Генпрокуратура Украины объявила, что капитану траулера ​предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). В ведомстве подчеркнули, что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Москва ранее призвала Киев немедленно освободить экипаж и вернуть судно законному владельцу. До этого владелец «Норда» направил письмо в российский МИД с просьбой о помощи. Управление ФСБ по Крыму завело уголовное дело по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Дело возбуждено в отношении украинских пограничников, которые задержали траулер.