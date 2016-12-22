Генконсульство России в Сиэтле прекратило работу

Генконсульство России в Сиэтле (штат Вашингтон) прекратило свою работу по требованию американских властей. Об этом журналистам сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает «Интерфакс».

По его словам, Генконсульство прекратило свою деятельность 30 марта в 17:00 по местному времени (3:00 по мск). Российский посол также сообщил, что дипломаты могут остаться в Сиэтле до 25 апреля, поскольку им вопрос «о сокращении или выдворении» никто не ставил.

«У нас принципиальное решение — не снимать флаг с резиденции генерального консула. Мы оставляем это на совести, порядочности американских коллег», — добавил Антонов.

Ранее глава дипмиссии сообщил о прибытии 31 марта российских дипломатов, высланных в связи с «делом Скрипаля» из США. Учитывая родных дипломатов, в Россию вернется 171 человек, для них МИД отправил два самолета.