Украина запретит въезд высланным из ЕС российским дипломатам

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует запретить въезд в страну всем российским дипломатам, высланным из стран Евросоюза из-за «дела Скрипаля». Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США — 60 разведчикам. А также 23, которых выдворили из Британии. Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», — сказал Грицак.

Ранее стало известно, что СБУ запретила въезжать на Украину в течение пяти лет высланным из США российским дипломатам.

По решению Вашингтона, из США были выдворены 48 дипломатов и 12 сотрудников постпредства России при ООН, также американские власти решили закрыть генконсульство в Сиэтле. В ответ власти России объявили о высылке 60 сотрудников дипмиссии США и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге. Также МИД России заявил о зеркальных мерах в отношении всех стран, выславших российских дипломатов.

Массовое выдворение сотрудников российской дипмиссии последовало после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери. Из Великобритании были выдворены 23 дипломата России. Более 20 стран в знак солидарности с позицией Королевства также выслали российских дипломатов. В Лондоне обвиняют власти России в причастности к отравлению Скрипалей, в Москве отрицают подобные обвинения.