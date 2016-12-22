Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов

Россия может восполнить потерю дипломатического состава в Соединенных Штатах после того, как в конце марта из США были высланы 60 сотрудников российских диппредставительств из-за «дела Скрипаля». Об этом ТАСС заявил представитель Государственного департамента США.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — заявил он.

По его словам, Штаты ожидают, что Москва также примет новых дипломатов вместо тех, которых Россия высылает в ответ на решение Вашингтона.

«Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», — заключил представитель Госдепа.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что они были отравлены. Лондон обвинил в произошедшем Москву, однако российские власти все обвинения отрицают и требуют предоставить доказательства. Затем Британия приняла решение выслать из страны 23 российских дипломатов. Решение Лондона поддержали более 20 западных стран, в том числе США. Вашингтон в рамках солидарности с позицией Великобритании выслал 60 российских дипломатов и закрыл генконсульство в Сиэтле. В ответ в России было закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге, а дипломаты участвовавших в демарше стран также подверглись высылке.