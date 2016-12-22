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ОЗХО на следующей неделе получит итоги анализа проб по «делу Скрипаля»
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ОЗХО на следующей неделе получит итоги анализа проб по «делу Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 18:39
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ОЗХО на следующей неделе получит итоги анализа проб по «делу Скрипаля»

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в начале следующей недели получат результаты анализа проб, взятых после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Британии. Об этом говорится в заявлении гендиректора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

После получения результатов анализа организация подготовит доклад и передаст его копию британским властям. Доступ других стран к докладу будет возможен только при согласии Лондона. «Соединенное Королевство выразило желание быть максимально транспарентным и указало, что отдает предпочтение раскрытию доклада другим государствам-участникам ОЗХО», — указывается в заявлении. По словам Узюмджю, эксперты организации «работали независимо и не принимали участия в расследовании, которое проводят власти Великобритании».

Ранее британские власти заявили, что не станут проводить совместное расследование с Россией по Солсбери. Российское постпредство при ОЗХО 1 апреля отправило свои вопросы по отравлению Скрипалей в технический секретариат организации. В частности, Москву интересовало, планирует ли организация передать России информацию по «делу Скрипаля», которые были переданы ОЗХО Лондоном.

Также в постпредстве поинтересовались, требует ли Британия подтвердить в организации сам факт применения нервно-паралитического вещества против россиян или то, что яд относится к типу «Новичок» по классификации Запада. В МИД России 4 апреля получили ответы от ОЗХО, но назвали их формальными.

Заседание исполнительного совета ОЗХО пройдет 4 апреля в Гааге, оно состоится по инициативе Москвы. На заседании страны обсудят детали «дела Скрипалей». Президент Владимир Путин выразил надежду, что во время заседания будет поставлена «окончательная точка» по этому вопросу. Он также заявил, что Россия не ожидает извинений от властей Королевства, обвиняющих Москву в причастности к отравлению Скрипалей.

Теги: ОЗХО , Сергей Скрипаль , отравление
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