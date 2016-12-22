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Британия отказалась от совместного с Россией расследования дела Скрипаля
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Британия отказалась от совместного с Россией расследования дела Скрипаля
Отравление Скрипаля в Британии, 16:19
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Британия отказалась от совместного с Россией расследования дела Скрипаля
Великобритания не будет сотрудничать с Россией при расследовании атаки в Солсбери и обвинила Москву в политизации работы ОЗХО, сообщил постпред Британии на заседании организации
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Великобритания не собирается проводить совместное с Россией расследование возможной химической атаки в Солсбери, поскольку именно Москва является основным подозреваемым в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Это следует из официального заявления Лондона, обнародованного 4 апреля.

Заявление прочел и.о. постоянного представителя Британии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Джон Фогго. Он представил позицию Лондона на внеочередном заседании исполнительного совета ОЗХО, которое прошло по инициативе России днем 4 апреля.

«В Конвенции по запрещению химического оружия не указано требование для жертвы начать расследование совместно с предполагаемым виновником. Напротив, поступить так было бы извращением», — пояснил Фогго отказ британцев от сотрудничества с Москвой.

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О намерении созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО сообщил 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это требуется, чтобы напрямую задать западным партнерам интересующие вопросы и наладить открытый и честный диалог. Несколько дней спустя в интервью «Российской газете» постпред России при ОЗХО Александр Шульгин анонсировал, что Москва выйдет с «простым и ясным» предложением, которое будет вынесено на заседание 4 апреля, отказавшись пояснить его содержание.

Как следует из заявления британской миссии при ОЗХО, организация совместного англо-российского расследования инцидента в Солсбери и было предложением Москвы, сделанным на сессии исполнительного совета организации. Еще в ходе заседания посольство России в Нидерландах, при котором работает российская миссия в ОЗХО, объявило в Twitter, что российские предложения поддержали 14 стран — членов совета.

Всего исполнительный совет состоит из представителей 41 государства, которые назначаются сроком на год по географической квоте (девять стран от Африки, пять стран от Восточной Европы и т.д.).

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В начале заседания от Евросоюза выступил представитель Болгарии, которая сейчас не входит в исполнительный совет, но председательствует в ЕС. «Необходимо, чтобы Россия ответила на поставленные британцами легитимные вопросы, начала сотрудничать с секретариатом ОЗХО и предоставила организации полное раскрытие своих программ, так или иначе связанных с делом», — гласит заявление ЕС.

Из документа следует, что Евросоюз отказывается принять предложения России. Из 41 члена совета десять являются членами на 2017–2018 годы: Эстония, Польша, Словакия, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Швеция и Великобритания. Для принятия решения исполнительному совету ОЗХО требуется две трети голосов или 28 стран.

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Поддержав выступление болгарского представителя, Фогго подчеркнул, что Россия созвала заседания за очень короткий срок — меньше недели. Это значит, по его словам, что Москва совсем не заинтересована в обсуждении проблемы, иначе готовила бы встречу дольше, а лишь хочет направить политический месседж. «Совершенно ясно, что Россия не признает легитимным никакое расследование о применении химического оружия, если его итоги не будут соотноситься с ответом, который Россию устраивает», — отметил британский дипломат, обвинив Москву в неуважении к ОЗХО и ее институтам.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Сергей Скрипаль , ОЗХО
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