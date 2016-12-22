Захарова сравнила власти Британии с «наперсточниками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила власти Великобритании с наперсточниками. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Сегодня даже найду перевод на английский этого слова — наперсточники. Опубликовали твит, сделали миллион ретвитов, прошло время и его удалили. Начнется потом: «не так поняли, мы же говорили highly likely («с высокой вероятностью»), это говорило о том, что это не прямые обвинения». Вот цена этому страшному спектаклю», — заявила Захарова.

Ранее МИД Великобритании удалил из своего аккаунта в Twitter сообщение, которое утверждало, что эксперты установили связь между ядом «Новичок» и Россией. В британском внешнеполитическом ведомстве заявили, что удалили твит из-за его несоответствия словам посла Великобритании в России.

В Британии обвиняют Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли в бессознательном состоянии 4 марта в британском городе Солсбери. Позднее британские химики смогли идентифицировать вещество, которым были отравлены Скрипали, с «Новичком», но не смогли определить «точный источник» происхождения яда. В России отвергают обвинения Лондона и утверждают, что вещество могло быть произведено в других странах. По словам Захаровой, «Новичок» могли создать как в Великобритании, так и в США, Чехии, Словакии, Швеции.