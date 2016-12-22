МИД Британии объяснил удаление твита о российском происхождении «Новичка»

Твит, в котором речь шла о причастности Москвы к созданию нервно-паралитического вещества «Новичок», был удален из-за несоответствия словам посла Соединенного Королевства в России Лори Бристоу. Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на заявление МИД Великобритании.



Ранее стало известно об удалении твита от 22 марта о «Новичке», который, по утверждению британских властей, применили для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта.

Власти Великобритании возложили ответственность на Россию за отравление Скрипалей. В Москве отрицают факт причастности к «делу Скрипаля». С позицией Британии согласился ряд западных стран, впоследствии они выдворили российских дипломатов. Россия зеркально ответила на высылку своих дипломатов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выдворение сотрудников российских дипмиссий «детскими играми» Запада.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон отказывается от любых контактов с Москвой по «делу Скрипаля», «при этом делает это так, чтобы восприятие общественности было, что это Россия отказывается от взаимодействия». Она подчеркнула, что это «тотальное стопроцентное вранье».