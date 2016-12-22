СК возбудил дело после пожара в столичном ТЦ «Персей для детей»

В связи с пожаром в торговом центре «Персей для детей» в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 и ст. 293 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; халатность). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте происшествия работает следственная группа во главе с руководителем управления СКР по Москве Александром Дрымановым.
Возгорание произошло в ТЦ в 12:32 мск, сообщали РБК в ГУ МЧС России по Москве. По данным ведомства, пожар начался на четвертом этаже торгового центра, ему присвоили второй, повышенный уровень сложности. Через час пожарные ликвидировали открытое горение и приступили к проливке здания, чтобы не допустить повторного возникновения пожара.
Жертвой пожара стал один человек — сотрудник торгового центра. Из горящего здания были эвакуировали примерно 600 человек, еще 20 человек были спасены пожарными, отмечает источник ТАСС.
В последний раз проверка пожарной безопасности в торговом центре состоялась в марте 2018 года, отметили в МЧС. В ходе проверки не были обнаружены нарушения.
В настоящий момент движение транспорта возле «Персея для детей» перекрыто.