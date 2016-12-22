В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей»

Пожару в торговом центре присвоен повышенный уровень сложности. Из здания эвакуированы более сотни человек, по предварительным сведениям, пострадали два человека

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В Москве загорелся торговый центр на Малой Семеновской улице. Об этом РБК сообщили в столичном ГУ МЧС.

В пресс-службе столичного управления МЧС пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 12:32 мск. По предварительным данным, возгорание началось на четвертом этаже ТЦ, расположенного по адресу: Малая Семеновская улица, 28. В этом здании находится торговый центр «Персей для детей».

Пожар в торговом центре «Персей для детей» начался около 12:30, пожарные приехали спустя примерно 5 минут, сообщил РБК очевидец Андрей Мартынов, который находился рядом с ТЦ.

«Сработала сигнализация, довольно быстро всех стали выводить, особой паники не заметил. Эвакуировали более 100 человек. Очень быстро приехали пожарные. Дымит прилично, пострадавших я не видел, никто про них не говорил. Там мало посетителей в принципе — это маленький ТЦ», — рассказал Мартынов.

Пожару присвоен второй, повышенный, уровень сложности, на месте происшествия работают подразделения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В ГУ МЧС по Москве отметили, что сведений о пострадавших не поступало, а к месту пожара выехали пожарно-спасательные подразделения.

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Агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что в результате пожара есть пострадавшие. Их число не уточняется.

«Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди», — сообщил источник «Интерфакса».

Представитель штаба по тушению пожара сообщил ТАСС, что из здания ТЦ эвакуированы 115 человек. «Данных о пострадавших нет, ведется проверка задымленных помещений четвертого этажа, где возник пожар», — сказал представитель штаба.

Позднее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что при тушении пожара пострадали один пожарный и один посетитель.

В штабе также сообщили ТАСС, что к вылету на тушение пожара приготовлены два вертолета Ка-32, оборудованные водосливными устройствами.

25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.