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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Персей для детей» в Москве
Общество, 13:54
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Персей для детей» в Москве

Открытое горение в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы ликвидировано, заявили «РИА Новости» в ГУ МЧС по Москве.

Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Теперь пожарные должны провести проливку конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей»
Общество

О возгорании в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской РБК сообщили в столичном управлении МЧС РБК. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:32 мск. По данным ведомства, возгорание началось на четвертом этаже. Пожару был присвоен второй, повышенный, уровень сложности.

Видео: Владимир Панков / YouTube

Как рассказал РБК очевидец, после срабатывания сигнализации были эвакуированы более 100 человек.

Теги: Пожар , торговый центр
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