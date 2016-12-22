Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Персей для детей» в Москве
Общество, 13:54
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Персей для детей» в Москве
Открытое горение в торговом центре «Персей для детей» на востоке Москвы ликвидировано, заявили «РИА Новости» в ГУ МЧС по Москве.
Теперь пожарные должны провести проливку конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания.
О возгорании в торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской РБК сообщили в столичном управлении МЧС РБК. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 12:32 мск. По данным ведомства, возгорание началось на четвертом этаже. Пожару был присвоен второй, повышенный, уровень сложности.
Как рассказал РБК очевидец, после срабатывания сигнализации были эвакуированы более 100 человек.