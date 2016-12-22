МЧС отчиталось о последней проверке загоревшегося ТЦ «Персей для детей»

МЧС не обнаружило нарушений пожарной безопасности во время последней проверки московского ТЦ «Персей для детей», в котором произошел пожар. Об этом заявил глава столичного главка МЧС Илья Денисов, сообщает «РИА Новости».

«Объект подвергался проверке государственным пожарным надзором в марте текущего года. В момент проверки одно нарушение оставалось невыполненным, на ход тушения и возникновение пожара (оно) не повлияло», — сказал он. «При пожаре сработали системы эвакуации, дымозащиты, автоматического пожаротушения. Замечаний к действиям персонала нет», — отметил Денисов.

Пожар в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы произошел днем 4 апреля. Возгорание, по данным столичного управления МЧС, началось на шестом этаже. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Жертвой стал один человек, который скончался в машине скорой помощи. Как сообщил РБК очевидец, из здания были эвакуированы более 100 человек.