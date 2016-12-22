В Москве перекрыли движение транспорта возле ТЦ «Персей для детей»

В столице перекрыто движение транспорта на нескольких улицах вблизи торгового центра «Персей для детей», где ранее произошел пожар. Об этом сообщает московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Пожар возник в здании торгового центра в 12:32 мск, сообщили РБК в ГУ МЧС России по Москве. Пожару присвоили второй, повышенный уровень сложности. Позднее открытое горение было ликвидировано, сейчас пожарные занимаются проливкой здания, чтобы не допустить повторного возгорания.

Видео: Ruptly

В результате пожара погиб один человек, сотрудник ТЦ. По данным источника ТАСС, из «Персея для детей» эвакуировали примерно 600 человек, еще 20 были вызволены из огня спасателями.

По информации МЧС, последний раз проверка пожарной безопасности в торговом центре прошла в марте 2018 года, тогда нарушений обнаружено не было.