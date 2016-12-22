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Воробьев назвал ответственных за проблемы со свалками в Подмосковье
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Воробьев назвал ответственных за проблемы со свалками в Подмосковье
«Мусорное» дело, 12:18
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Воробьев назвал ответственных за проблемы со свалками в Подмосковье

Ответственность за проблемы на мусорных полигонах Подмосковья несут их хозяева. Об этом на заседании областного правительства заявил губернатор Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

«Обращаю внимание на персональную ответственность хозяев, владельцев полигонов. Именно они каждый день получают большие деньги за те машины, которые приезжают к ним», — подчеркнул Воробьев. «Прошу доходчиво информировать владельцев свалок, чтобы они четко выполняли тот план, который мы наметили. Именно они несут персональную ответственность за состояние вверенных им объектов», — добавил он.

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Губернатор добавил, что новые мусорные полигоны, которые строятся сейчас, будут использовать совершенно другой процесс сбора и обработки отходов. «Больше в Московской области не будет свалок, какие они есть сейчас, куда сваливается мусор без сортировки… наша задача закрыть эту тему в конце 2018 — начале 2019 года», — подчеркнул он.

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В марте в Волоколамском, Коломенском и Дмитровском районах Подмосковья прошла серия акций протеста против мусорных полигонов. Поводом для их начала стал выброс газа с полигона «Ядрово» под Волоколамском, после которого несколько десятков местных школьников оказались в больнице. На стихийный митинг возле больницы приезжали представители местных властей и Воробьев. Собравшиеся попытались закидать их снежками, охране пришлось прикрывать губернатора на пути к машине.

Теги: Волоколамск , "Ядрово" , Андрей Воробьев
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