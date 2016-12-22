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Шойгу рассказал о применяемых боевиками в Сирии беспилотниках
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Шойгу рассказал о применяемых боевиками в Сирии беспилотниках
Война в Сирии, 11:47
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Шойгу рассказал о применяемых боевиками в Сирии беспилотниках

Беспилотники, которые используют боевики в Сирии, могут действовать на расстоянии до 100 км, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, оснащены боеприпасами и способны действовать на расстоянии свыше 100 км. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. В течение последних трех месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов», — сказал глава военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что применение подобного оружия в густонаселенных районах «может иметь катастрофические последствия как для населения, так и для объектов инфраструктуры».

По словам министра, после разгрома группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) члены группировки из Сирии и Ирака перемещаются в другие регионы (в частности, в Африку), а также возвращаются в Европу и Азию. Это, по его мнению, способствует росту трансграничной преступности и создает питательную среду для экстремистских и сепаратистских движений «по всему миру».

«В большинстве регионов планеты создаются террористические ячейки. Ни одно государство не может чувствовать себя полностью защищенным. Данная ситуация осложняется еще и тем, что террористы используют ударные беспилотные летательные аппараты», — отметил глава Минобороны.

Впервые об атаке вооруженных бомбами беспилотников боевиков на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии стало известно в январе 2018 года. Нападение произошло 31 декабря 2017 года. В результате погибли двое российских военнослужащих, приводились противоречивые данные о поврежденной авиатехнике. Тогда персонал авиабазы смог сбить или посадить все атаковавшие аппараты. Новая атака последовала в начале января. Минобороны посчитало ответственной за нее группировку «Ахрар аш-Шам». Российские официальные лица высказывались о возможной причастности к передаче подобных технологий «развитых стран» и их спецслужб. В Пентагоне в то же время отмечали доступность подобных технологий и отвергали причастность к подобным атакам на российских военных.

Массовое применение кустарных беспилотников (в основном, квадрокоптеров) наладили боевики ИГ в боях с иракской и сирийской армиями, в особенности во время боевых действий в плотной городской застройке. В частности, о фактах использования дронов в битве за Мосул сообщали западные СМИ с начала 2017 года.

Теги: беспилотники , Сирия , Сергей Шойгу , боевики
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