Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу США российского хакера
Политика, 05:31
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Белый дом поблагодарил Чехию за выдачу США российского хакера
Соединенные штаты благодарны властям Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина, который обвиняется в хакерских атаках. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Соединенные Штаты благодарны Чешской Республике за выдачу Евгения Александровича Никулина, который, предположительно, взломал компьютеры, принадлежащие LinkedIn, Dropbox и Formspring», — сказала она.
По словам Сандерс, «привлечение преступников к ответственности является важным аспектом поддержания надежности интернета и защиты наших основных ценностей».