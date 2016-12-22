Российский хакер Никулин предстал перед американским судом

Россиянин Евгений Никулин, которого американские власти обвиняют в краже личных данных пользователей сайта Linked In, предстал перед судом в США и заявил о своей невиновности. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Обвинение требует для мужчины 10 лет тюрьмы и штрафа $250 тыс.

В ночь на 30 марта Никулина экстрадировали из Чехии, несмотря на то что против этого выступал лично президент страны Милош Земан.

Никулин был задержан в Праге осенью 2016 года по ордеру Интерпола. После этого США и Россия подали запросы о выдаче россиянина. Минюст США заявил, что Никулин взломал компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring, а затем стал торговать личными данными пользователей. Ему вменяют три слу​чая взлома и два — намеренной передачи информации.

В Москве задержание Никулина сочли еще одним проявлением «охоты» американских спецслужб на российских граждан и потребовали, чтобы Чехия не выдавала Никулина американцам.