Посольство в Чехии отреагировало на выдачу США российского хакера

Решение правительства Чехии экстрадировать в США русского программиста Евгения Никулина, обвиняемого во взломе популярных соцсетей и торговле личными данными, вызвало разочарование российской стороны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства России в Чехии Алексей Колмаков.
В диппредставительстве отметили, что Чехия не проинформировала российское посольство о своем решении. «Если подтвердится информация, что правительство Чехии действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств этого дела, — заявил собеседник агентства.
Ранее чешские СМИ сообщили, что в ночь на 30 марта власти Чехии передали США россиянина Евгения Никулина. В качестве подтверждения информации были приведены данные слежки за американским самолетом Gulfstream V, используемым для перевозки заключенных: по данным сайта Flightaware, он прибыл в Прагу 24 марта, а в полночь 30 марта вылетел обратно в Вашингтон.
Российский программист был задержан в Праге в октябре 2016 года по распоряжению Интерпола. США и Россия подали запросы на выдачу россиянина. Министерство юстиции США обвинило Никулина в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей. Россия сочла задержание программиста «охотой» спецслужб США на российских граждан и потребовала не выдавать его.
В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии принял решение передать российского программиста США. Окончательное решение было за главой Министерства юстиции Чехии Робертом Пеликаном. Президент Чехии Милош Земан несколько раз лично выступал против экстрадиции Никулина.