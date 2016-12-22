Посольство в Чехии отреагировало на выдачу США российского хакера

Решение правительства Чехии экстрадировать в США русского программиста Евгения Никулина, обвиняемого во взломе популярных соцсетей и торговле личными данными, вызвало разочарование российской стороны. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства России в Чехии Алексей Колмаков.

В диппредставительстве отметили, что Чехия не проинформировала российское посольство о своем решении. «Если подтвердится информация, что правительство Чехии действительно приняло решение о выдаче российского гражданина Евгения Никулина в США, то такой шаг у нас вызывает глубокое разочарование. Прага в очередной раз отдала предпочтение пресловутой союзнической солидарности без учета всех факторов и обстоятельств этого дела, — заявил собеседник агентства.

Ранее чешские СМИ сообщили, что в ночь на 30 марта власти Чехии передали США россиянина Евгения Никулина. В качестве подтверждения информации были приведены данные слежки за американским самолетом Gulfstream V, используемым для перевозки заключенных: по данным сайта Flightaware, он прибыл в Прагу 24 марта, а в полночь 30 марта вылетел обратно в Вашингтон.

Российский программист был задержан в Праге в октябре 2016 года по распоряжению Интерпола. США и Россия подали запросы на выдачу россиянина. Министерство юстиции США обвинило Никулина в хакерских атаках на компьютерные системы компаний LinkedIn, Dropbox и Formspring и продаже личных данных пользователей. Россия сочла задержание программиста «охотой» спецслужб США на российских граждан и потребовала не выдавать его.

В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии принял решение передать российского программиста США. Окончательное решение было за главой М​инистерства юстиции Чехии Робертом Пеликаном. Президент Чехии Милош Земан несколько раз лично выступал против экстрадиции Никулина. ​