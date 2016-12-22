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Посольство России в Латвии раскритиковало перевод школ на латышский язык
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Посольство России в Латвии раскритиковало перевод школ на латышский язык
Политика, 19:16
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Посольство России в Латвии раскритиковало перевод школ на латышский язык

Посольство России в Латвии заявило, что в Риге проигнорировали интересы большей части населения страны и международное законодательство по защите прав нацменьшинств. Так в российской дипломатической миссии прокомментировали перевод обучения во всех русских школах на латышский язык, говорится на странице ведомства в Facebook.

«С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны», — отметили в российском посольстве.

Президент Латвии утвердил перевод всех русских школ на латышский язык
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Президент Латвии Раймондс Вейонис внес поправки в законодательство об образовании в понедельник, 2 апреля. По закону все средние школы в стране должны быть переведены на обучение на латышском языке. В начальной школе обучение на родном языке будет частично сохранено. Против внесения поправок выступали представители русскоязычного меньшинства Латвии. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал поправки «пещерной политикой».

Теги: Латвия , школы , Посольство
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