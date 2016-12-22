СМИ узнали о намерении правозащитников посетить Магомедовых в СИЗО

Правозащитники намерены навестить арестованных по делу группы компаний «Сумма», сообщает газета «Известия» со ссылкой на ​Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

В частности, правозащитники до вторника 3 апреля хотят проверить условиях содержания совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также руководителя компании «Интекс» Артура Максидова. В ОНК считают, что арестованных направили в СИЗО «Матросская тишина», хотя ФСИН не дает точной информации. Правозащитники также надеются передать фигурантам дела вещи, в случае, если в них возникнет надобность.

Ранее сообщалось, что в офисах входящих в группу «Сумма» фирм, в частности, транспортной группы FESCO и Якутской топливно-энергетической компании — всего в 25 регионах страны. Кроме названных фирм в «Сумму» входят логистические (Новороссийский торговый порт, контейнерный оператор «Трансконтейнер», «Дальневосточное морское пароходство»), инжиниринговые («Трансинжиниринг», «Глобалэлектросервис»), строительные («Стройновация» и «Интекс») и агропромышленные (Объединенной зерновой компании» (50% минус одна акция), контролирует Новороссийский комбинат хлебопродуктов) и телекоммуникационные (Sumtel) компании.

Совладельцев группы компаний «Сумма» братьев Магомедовых — Зиявудина и Магомеда — арестовали 31 марта на два месяца. Их подозревают в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры, а главу компании «Интекс» Максидова — в хищении 668,9 млн руб. Дело включает семь преступных эпизодов хищения денег из федерального и регионального бюджетов входящими в «Сумму» компаниями. По данным следствия, значительная часть похищенных средств находится за рубежом на офшорных счетах. ​Защита предложила отпустить братьев под залог нанесенного ущерба — 2,5 млрд руб, но судья это не поддержал. Магомедовы своей вины не признают, с решением суда не согласны и намерены обжаловать арест.



