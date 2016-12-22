Главу компании «Интекс» Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб.

Руководителя компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова заподозрили в хищении 668,925 млн​ руб. Об этом заявил следователь в Тверском суде Москвы, где Максидову и совладельцам группы «Сумма» Зиявудину и Магомеду Магомедовым избирается мера пресечения по делу о мошенничестве, передает корреспондент РБК.

«Действуя в составе преступного сообщества, он [Максидов] похитил не менее 668,9 млн рублей», — сказал следователь. По его словам, хищение этой суммы из бюджета было организовано путем завышения цен. Имеются достаточные основания для заключения под стражу: он не помогает следствию и сообщает ложные версии, подчеркнул следователь. Он добавил, что бóльшая часть похищенных денег находится на зарубежных счетах.

В свою очередь, адвокат Максидова заявил, что изложенные прокурором данные являются предположениями, и все подозрения в отношении его подзащитного требуют проверки и доказательств. «Никакой охраны у него нет, ей, может, кто-то другой пользуется. Мы — нет», — подчеркнул он. Кроме того, как отметил адвокат, не доказано, что Максидов общается с Магомедовыми и пользуется их самолетом. «Никаких документов, подтверждающих это, нет. Он длительное время не работает, является советником в организации. Наличие загранпаспорта не основание его задерживать», — считает он.

По словам защитника, Максидова подозревают в незаконных действиях в период с 2010 по 2016 год. «Дело возбудили в 2018 году. Почему столько времени ничего не проводилось?» — возмутился он. По его мнению, домашний арест является «достаточной мерой», поскольку его подзащитный скрываться не собирается.

Сам Максидов заявил, что никогда не знал Магомедовых и не находится с ними в связи. «Моя компания — микроскопическая в огромном холдинге. €23 тыс. на зарубежном счету у меня — это немного. Я всю жизнь работал, у меня все было хорошо в жизни. У меня нет резона, у меня двое маленький детей», — добавил он.

О задержании совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в хищениях стало известно в ночь на 31 марта. В пресс-службе МВД России позже сообщили, что по подозрению в совершении указанных преступлений также задержан Артур Максидов. Всех троих подозревают в создании преступного сообщества (по ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, братья Магомедовы подозреваются в растрате (по ч. 4 ст. 160). По информации МВД, обыски по делу, по которому проходят Магомедовы, прошли в 25 российских регионах.