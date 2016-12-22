ФСБ обыскала входящую в «Сумму» Якутскую топливно-энергетическую компанию

Сотрудники спецслужбы провели обыски в Якутской топливно-энергетической компании. Следственные мероприятия велись в рамках дела, возбужденного в отношении братьев Магомедовых. Их подозревают в хищении 2,5 млрд руб.

Фото: Reuters

Силовики проводят обыски по делу, возбужденному против владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, во входящей в группу Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ России. «Сумме» принадлежат 50% минус одна акция Объединенной зерновой компании, которая контролирует это предприятие.​

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании ЯТЭК. Идет обыск и выемка документов», — рассказали представители спецслужбы. Остальных деталей происходящего они не уточнили.

Якутская топливно-энергетическая компания производит моторные топлива, а также поставляет на рынок газовый конденсат, СУГ, бензин и дизельное топливо. На своем сайте организация называет себя основным газодобывающим предприятием Республики Саха (Якутия). Кроме того, ЯТЭК, по данным ее представителей, — единственная компания, снабжающая газом центральные регионы Якутии.

Руководителем предприятия, согласно данным базы СПАРК, является Рубен Геворкян, бенефициар ЯТЭК — Зиявудин Магомедов (через ООО «Инвестор» ему принадлежат 82,06% акций).​

Накануне Зиявудина и Магомеда Магомедовых​ арестовали до 30 мая по подозрению в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб. Всего, по данным следствия, речь идет о семи преступных эпизодах хищения средств из федерального и регионального бюджетов различными компаниями, входящими в группу «Сумма». Значительная часть похищенных средств, как полагают следователи, находится за рубежом на офшорных счетах. Сами предприниматели во время судебного заседания своей вины не признали. С решением суда также не согласилась и группа «Сумма». В компании заявили о намерении обжаловать его.