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СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых
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СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых
Дело братьев Магомедовых, 03:16
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СМИ назвали основные эпизоды дела братьев Магомедовых
Действие основных эпизодов дела братьев Магомедовых о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб., происходило в Петербурге, Калининграде, Якутии, а также при торговле с Украиной, пишет газета «Коммерсант»
Зиявудин Магомедов (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Дело о создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд рублей, по которому 31 марта были арестованы судом владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, его старший брат Магомед Магомедов и глава компании «Интэкс» Артур Максидов, состоит из нескольких эпизодов, которые раньше расследовались отдельно, пишет газета «Коммерсант».

Об одном из главных эпизодов обвинения издание уже сообщало со ссылкой на источники 31 марта. Речь идет о подозрении в хищении более 752 млн руб. при строительстве к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона «Арена Балтика» в Калининграде. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки была дочерняя компания «Суммы» — «Глобалэлектросервис» (ГЭС). Уже после сдачи объекта песчаная подушка площадью 22 га, насыпанная на острове Октябрьский, стала деформироваться. Представители ГЭС при этом утверждали, что ошибку допустила компания «Мостовик», которая проектировала подушку и позже обанкротилась. Следствие посчитало эти деньги похищенными, пишет издание.

Еще один эпизод касается другой структуры «Суммы» — компании «Интэкс», которая выполняла работы по расширению острова Крестовский в Петербурге. Следователи посчитали, что намыв территории был произведен с нарушениями, в частности, с использованием некачественного грунта и увидели в этом возможность хищения средств. На месте намыва планировали строить к чемпионату станцию метро​, автомобильную парковку и зону отдыха.

Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых
Общество

Третьей дело было заведено по поводу одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Как отмечает издание, заявления в правоохранительные органы и спецслужбы написали сами руководители «Суммы» после того, как украинская фирма New Bay прекратила поставки в Россию по ранее оплаченным контрактам, сославшись на политические обстоятельства. При этом в «Сумме» решили, что срыв контракта произошел из-за коррупционных связей между поставщиком и получателем. ​

Еще четыре эпизода, в которых фигурируют структуры «Суммы», касаются махинаций при поставках оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта Храброво. По версии следователей, обвиняемые совершали хищения путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Газета отмечает, что к руководству «Суммы» у следствия долгое время претензий не было. Они появились после того, как расследованием занялся СД МВД. Следователи считают, что хищения в структурах группы на общую сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова.

Ранее источники РБК утверждали, что одной из причин показательно жесткого ареста Магомедовых могло быть их нежелание участвовать или не слишком активная помощь в проходящей в Дагестане антикоррупционной операции.

Заседание Твеского суда Москвы, на котором было решено арестовать братьев Магомедовых и Максидова, состоялось 31 марта. Всех арестованных проходят подозреваемыми по одной из наиболее тяжких статей УК — 210, об организованном преступном сообществе. Также им вменяются несколько эпизодов мошенничества, а братьям Магомедовым — еще и эпизод растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии.

Защита Зиявудина Магомедова предложила суду отпустить его под залог, который равен сумме вменяемых ему хищений — 2,5 млрд руб. При этом сами браться Магомедовы своей вины не признали. Однако судья удовлетворил ходатайство обвинения об аресте.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: арест , «Сумма» , Зиявудин Магомедов
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